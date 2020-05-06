彰化市公所累計受理急難紓困已經超過兩百件。（吳敏菁攝）

因應疫情，中央宣布擴大紓困措施於6日開放辦理，高雄三民區公所一早就有大批民眾前來申請。（洪浩軒攝）

紓困措施倉促上路，全台基層公所兵荒馬亂，民怨四起，廣大納稅上班族也抱怨「差別待遇」。有網友疑惑，防疫滿意度高、股市上萬點，為什麼要多發要多發1萬元紓困？有網友回應，兩波紓困問題都很多，質疑「民進黨沒有經濟的人材嗎？」，恐點出綠色執政最大弱點。

1萬元紓困方案今天上路，卻因政策宣傳不確實，造成各地方基層人仰馬翻，民眾舟車勞頓卻領不到錢，公所、民代也被詢問電話、人潮操翻。

有網友在PTT發問：「為什麼要多發1萬元紓困??」，該網友表示，台灣防疫世界第一，經濟受損小股市還重上萬點，「政府是不是吃飽沒事做啊?非選舉年大灑幣，發個一萬元給一些沒有繳稅的人，那何不全民有獎呢？老實工作繳稅就該死嗎!!!」，更說「有沒有政府畫虎不成反類犬的八卦啊？」。

鄉民紛紛附和：「滾動式修正阿，行政院長當大富翁在玩」、「發紅包阿 其實不就政府之前方案根本沒救真的需要紓困的人」、「攤商爽領三萬 小黃爽領三萬 他們是困在三小」、「減班休息的不紓困 有繳稅的不紓困 紓那種 頗呵。」

更有一位網友表示：「因為台灣職業工會的投保薪資無法反應真正薪資，第一次紓困，沒有給到真正需要的人，第二次紓困問題也很多，民進黨沒有經濟的人材嗎？」。

(中時電子報)