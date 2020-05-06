因應疫情風險，民眾選擇外送平台送餐服務！台中市議員賴佳微關心外送員勞動權益與食安風險。市長盧秀燕說，市府配合中央政策，勞工局已訂定「台中市外送平台業者管理計畫」，要求雇主及外送平台業者遵守法令，保障外送員勞動權益；並加強外送食品衛生管理，保障消費者用餐安全。

台中市議會6日召開第3屆第3次定期會，市議員賴佳微建議市府應保障外送員勞動權益，外送過程中是否造成食品衛生安全疑慮，也應落實法令輔導業者加強管理。

盧秀燕表示，市府對於辛苦送餐的外送員權益十分重視，要求雇主及外送平台業者，落實相關法令，輔導業者符合法制；並依據食藥署「網路美食外送平台業者自主衛生管理指引規範」，加強外送業者落實食品衛生管理，保障消費者用餐安全。

盧秀燕指出，市府持續滾動調整，參採勞動部新修正之「職業安全衛生設施規則」、「食品外送作業安全指引」，由市府勞工局訂定「台中市外送平台業者管理計畫」，輔導業者落實法規執行。

勞工局長吳威志說，該局於4月6日核定「台中市外送平台業者管理計畫」，與工會及學校合作，加強業者宣導及輔導，並主動抽檢督促外送平台業者，颱風天等惡劣氣候，也提醒業者停止外送；目前已配合勞動部自3月中起，針對相關法規與措施展開為期4個月的輔導作業，督促業者落實。

為保障外送食品衛生安全，衛生局長曾梓展指出，市府自去年即與食藥署合作，進行「美食外送平台稽查專案」，截至今年4月底止共稽查外送員及車輛150車次，以及配合外送平台餐飲店家34家，不符規定的店家已要求限期改善，加強輔導。

(中時 )