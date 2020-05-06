美賓州一名研究新冠病毒的華裔科學家劉彬日前遭槍殺，陳屍於匹茲堡家中。由於他所服務的單位表示他的研究即將有「非常重大發現」，此一關鍵時刻竟遭槍殺引起關注。而據當地警方指出，殺害劉彬的兇手為另一名兇嫌為46歲華裔男子顧浩，兩人早已相識，不過警方發現他時，已在車內飲彈自盡，殺人動機仍須進一步調查。

據《每日郵報》指出，現年37歲的劉彬（Bing Liu，譯音）是匹茲堡大學醫學院助理教授，2日被人發現他賓州羅斯鎮（Ross Township）的家中遇害，頭部、頸部和軀體都有致命槍傷，得匹茲堡大學也證實劉彬死訊。校方指出，劉彬生前致力於新冠病毒研究，且即將有「重大突破」。

報導指出，殺害劉彬的兇手為另一華裔男子顧浩（Hao Gu，譯音）他被發現陳屍於停在劉彬家附近的自車內，警方表示劉彬與顧浩兩人早就相識，但並未進一步透露兩人關係以及殺人動機等細節，劉彬家中亦未傳出失竊，警方也不認為還另有涉案者。

劉彬於新加坡大學取得計算科學博士學位，在擔任匹茲堡大學助理教授之前，曾於卡內基美隆大學進行後博士研究。匹茲堡大學發表聲明指出，曾共同發表30多篇專業論文的劉彬是相當傑出的研究者，而該校計算系統生物學系主任表示，他近期才展開新冠病毒研究，並即將取得十分重大的研究成果。

由於劉彬出身陸籍，近期大陸剛好處於新冠病毒陰謀論之中，讓他的死因也引起陸網友關注。其中陸網友指出，匹茲堡地區治安良好，不可能是意外；也有網友發現在「文學城」論壇4月3日一篇「揭發匹茲堡已婚教授多年來獵豔和開放式婚姻的危害」貼文，其中指出已婚的劉彬與另一名女性已有關係，疑似崇尚開放性關係，並指出顧浩可能與劉彬有關聯的女人有關，可能是情殺。

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(中時電子報)