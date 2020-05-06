交通部與觀光局正籌備第一階段「防疫旅遊」，為國內旅遊復甦提前作準備。國內各大旅行社也自立自強，除雄獅旅遊與農委會合作賣農產品外，也推出農場旅遊行程。易飛網今日也宣布，推出安心離島遊套裝行程，只要上網買離島機加酒，價格都比往年同期優惠至少3至4成，其中，澎湖自由行兩天一夜只要1999元。

在第一線防疫、醫護人員及全民團結的努力下，本土疫情得到控制，連續數天零確診，民心大感振奮。指揮官陳時中宣布啟動「防疫新生活」階段，在健康優先的考量下維持日常生活，以樂活的態度來防疫，交通部、觀光局亦先針對國內旅遊推動「防疫旅遊」。易飛網「順時鐘」推出「防疫新生活-立榮假期安心玩國旅」的離島戶外旅遊方案。

易飛網表示，配合政府防疫政策、鼓勵大家去有山有海的大自然中放鬆，推出立榮機票及離島住宿兩天一夜的套裝行程。

享受陽光沙灘之「澎湖自由行1999元起」方案，精選市區飯店便於出遊民眾自由安排行程；喜愛美食的民眾可以用最划算的價格2799元起，即可暢遊金門兩天一夜吃遍金門經典小吃的「金宴小吃套裝行程」，除可獲得兌換美食抵用券外，更有機會抽中立榮航空機票！馬祖「藍眼淚套裝行程」也只要3900元起。

(中時 )