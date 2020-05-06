中央流行疫情指揮中心4月9日宣布酒店、舞廳業停業至今已近一月，經過案379公關與123名接觸者全面檢測為陰性結案已半個月，但至今仍未提及復業時程，酒與妹仔的日常認為，基層從業者每日仍面臨各主管機關紓困方案與貸款不適用，衛福部、勞動部或交通部皆不願為唯一受停業的酒店業提出專案紓困，簡直要置48萬名從業者於死地，如再未獲任何實質有效回應，將帶往衛福部社會救助及社工司要求直接對話。

行政院政務委員龔明鑫4月16日宣稱疫情急難紓困已解決酒店生計問題，但經酒與妹仔的日常協助指出，至今已累積60案以上輔導與諮詢工作，僅受理10個案件，許多個案也因衛福部周一發布的新版急難救助，導致送件中的無法受理、已受理的審核停擺，甚至因預算未到位已核發出的救助金也被迫追回，政府只會對媒體放話，基層從業者卻半毛錢也拿不到。

酒與妹仔的日常表示，停業至今近一個月店家雇員全面被迫停工，而公關則轉往地下化工作，在沒有店家支援體系管控的情況下，期間社會問題不斷發生，有公關甚至繳不出僅7千元的房租；有轉往錢櫃KTV工作卻險些因消防疏失遇難；有女公關遭白嫖搶劫；有男公關因還不出僅1萬5的本票被毆；有司機為撫養女兒僅能半夜跑車、父女睡車上幫公關接私單，種種慘況多不勝數。

他們呼籲應，立即公告酒店、舞廳業復業，並立即提出酒店停業專案紓困方案，以免擴大防疫、治安破口。

(中時 )