台灣建國工程隊成員郭志剛、林廷穎，2017年6月持乙炔、鋁梯到陽明山國家公園光復樓前廣場，燒熔、切割蔣公銅像後頸部，案經一審法院以公園路燈管理處不具告訴能力，判決公訴不受理，高院撤銷原判決發回士林地院，士院以銅像整體仍完好，仍可供他人瞻蔣介石面容，未達毀損罪既遂程度，日前判決郭志剛、林廷穎無罪。

郭、林2人3年前將鋁梯架在銅像基座，攀爬上銅像，並以乙炔燒熔銅像後頸部，晚間10點半被巡邏員警當場發現，遭控毀損等罪。

郭辯稱，公管處非公法人，不具告訴資格，而且台北市政府才是被害人，就算提出告訴也超過半年的告訴期。並稱行為是轉型正義，符合阻卻違法事由。但因郭多次毀損蔣公銅像，當庭嗆要將斷頭帶回家當尿壺，遭法官以加重竊盜罪重判8月，每次開庭都以相同辯詞回應法官，其他法官嗆「銅像擺在那裡又不會咬你！」

判決指出，公管處花卉試驗中心張姓股長，負責實際維護管理銅像，屬於犯罪直接被害人，告訴合法。

郭以乙炔噴槍燒熔切割銅像後頸部，有部分油漆毀損，但衡量銅像高度超過1人身高甚多，僅後方頸部分有白色及輕微切割痕跡，正面均未受損，民眾仍可瞻仰面容緬懷先人，抬頭向上致意，甚少會特意觀看銅像後方部位，並未使銅像失去效用，未達毀損罪既遂程度，判決無罪。

(中時 )