屏東一名有高血壓病史的婦人美姨（化名），61歲時腦血管瘤破裂緊急送醫，救回一命後卻變成植物人，家屬需工作無法時時照護，只好將她送至療養院，2年前輾轉來到創世後，住了短短5個月後奇蹟甦醒，並於今年4月順利轉回老人之家居住。

美姨成植物人狀態後，前後分別住過3間療養院，但不是入住後被要求轉院，就是收費太高無法長住，甚至還感染疥瘡，家人為了照護問題焦頭爛額時。美姨在前年5月入住創世屏東院，2個月後開始時而清醒、時而昏迷，整體狀況相當不穩定，經護理人員細心照料，美姨終於在107年10月清醒，慢慢開始能簡單對話，為鼓勵美姨活動，創世基金會屏東院還在每次美姨出門復健時為其噴上，成為兩人相處時的獨特默契。

經過2年照護團隊及治療師積極復健和生活訓練，今年美姨終於能自己用餐，甚至能用雙手扶著座椅緩緩站起。因創世安養院主要照護植物人，工作人員為甦醒的美姨申請，院民狀況較相似、整體環境更適合她的南部老人之家，美姨離去前還不忘強調自己是「請假出門」，要孫子以後常常載她回來。

創世基金會指出，植物人照護是條漫長的道路，目前創世安養800多位植物人，每位植物人每月平均花費約4至6萬元，邀請民眾認助植物人常年安養經費。捐款可洽：(02) 2835-7700分機9心願小組。

(中時 )