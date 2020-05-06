丟雞蛋的台灣國辦公室主任陳峻涵被警方依現行犯逮捕。（黃福其攝）

台灣國辦公室十多人到國民黨中央黨部抗議，數十警力嚴陣以待，還架起攔物網。（黃福其攝）

中山分局副分局長劉珩被陳峻涵拿雞蛋砸中，一身蛋汁。（黃福其攝）

台灣國辦公室到國民黨中央黨部砸一盒雞蛋抗議，地上留下蛋殼及蛋汁。（黃福其攝）

台灣國辦公室到國民黨中央黨部抗議，砸了一盒雞蛋後，陳峻涵遭逮捕，其他人散去，地下留下蛋盒。（黃福其攝）

國民黨文傳會副主委、台北市議員王鴻薇上大陸《央視》節目「海峽兩岸」，以「領導人」稱呼蔡英文總統；台灣國辦公室主任陳峻涵今天下午率十多位抗議民眾，到國民黨中央要求王鴻薇公開道歉，講完訴求後未見黨中央有任何動作，便手擲一盒紅色雞蛋要蛋洗中央黨部，卻砸中中山警分局副分局長劉珩及數位員警，陳被當場依妨害公務逮捕送辦，抗議的十多人即散去。

陳峻涵下午一點多到國民黨中央黨部抗議，中山分局派數十份員警到場，還備妥攔物網，防範陳等人丟雞蛋。

陳峻涵痛批，台灣首都市議員王鴻薇，稱呼總統本是尊重國家所賦予的公器，而非對蔡英文個人的好惡，就像台灣國也尊稱一聲王議員，而非「王孬孬」。

陳峻涵說，王鴻薇也是最大在野黨主要幹部兼發言人，發言皆代表國民黨的立場，卻在此事件上，甘願淪為中共的宣傳工具，統戰樣本，就是潛伏在台灣內部的細胞，試圖在台灣防疫成效獲得國際肯定的當下，刻意模糊焦點，防止國際支持台灣的力道，最終讓中共有武統台灣的藉口嗎？

陳峻涵當場下戰帖，要求王鴻薇出面公開道歉，只不過黨中央並未派人接見，等候兩分鐘後，陳峻涵便將手持的一盒特製紅色雞蛋，往後一丟，卻是砸向排成一列的警察，剛好打到中山分局副分局長劉珩與身邊幾位警察，警察遂以妨害公務罪當場逮捕陳峻涵。

(中時 )