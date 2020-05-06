頭份市公所民政課櫃一早就出現申辦紓困人潮。〔謝明俊攝〕

竹南鎮公所一早就湧入申辦人潮，社會課緊急開設急難紓困詢問檯，專門受理申辦。〔謝明俊攝〕

申辦民眾抱怨收入證明難開。〔謝明俊攝〕

公所基層人員一早挨了不少民眾的罵，非常無奈。〔謝明俊攝〕

中央急就章，卻讓公所基層背黑鍋，弱勢紓困開始申請首日，不出所料亂象叢生，苗栗人口最多的頭份、竹南2個市鎮公所，一早公所外就排起申辦人龍，申辦民眾都超過百人，許多民眾發現無法隨到隨辦隨領，當場大罵公所基層人員推拖刁難，讓基層人員很無奈。

5月4日當行政院高層舉辦記者會宣告弱勢紓困1萬元，還宣稱賣玉蘭花的都可領，中央高層說法讓許多基層老百姓誤以為，只要到鄉鎮市公所就可以憑一張身分證申辦，並且可以隨到隨辦隨領，當天下午，竹南鎮及頭份市公所的電話就被詢問民眾打爆，接話公所人員根本都還搞不清楚紓困是怎麼回事？無法當場回答民眾詢問時，還遭民眾不滿大罵：「上面都這樣講了？你們公所人員是故意推拖？」

6日一早，竹南鎮及頭份市公所在8點開門前，公所大門外就排起申辦人龍，公所人員都還未律定申辦程序，就得硬著頭皮接受申辦民眾洽詢，竹南鎮公所社會文化課櫃檯前一度擠爆申辦民眾，社會人員急中生智，在走廊中間臨時設置一個紓困詢問檯，專門受理紓困案件，還設置塑膠板凳供民眾等候申辦，但仍安撫不住部分不滿民眾的怒火。

例如有不少民眾根未不知道自己符不符合申辦資格，就直接前來洽辨，承辦人員依照4個資格要件一一詢問，民眾得知自己不符資格時，就把怒氣發在承辦人員身上，大罵：「不是說來就可以領了？你們是故意刁難，害我白跑一趟嗎？」承辦人員還得耐心賠不是，安撫民眾情緒。

申請程序中最常見的問題，就是急難事由證明該如何準備？一名前往頭份市公所申辦的劉姓民眾就表示，他是臨時工，有工頭找他上工，他才有收入，而且都是發現金，他那來的扣繳憑？或是薪資證明？現在因疫情關係工作機會減少，他就搞不清楚要向誰要這個減少證明？

另一名住在竹南的林姓老漁民，並未參加漁保，但實際是靠捕魚維生，要出具收入減少證明，當場就難倒了老漁民及公所人員。

基層公所人員也擔心，這次紓困方案是限定每一戶限領一次一萬元，並要求提列全戶人員存款證明，如果有人故意隱匿不報，公所承辦人員得查詢財稅資料才能查核，但這是否涉及觸犯個資法，是有疑慮的。

據悉，由於中央推出這個弱勢紓困方案非常急就章，各鄉鎮市公所承辦人員許多細節都未搞清楚，苗栗縣政府社會處將在7日召集各鄉鎮市公所社會課長及承辦人員開會，統一律定相關受理程序及審核辦法，公所人員也希望民眾稍微耐心給些時間，讓基層承辦搞清楚程序及要件後，再受理民眾申辦，會更有效率。

(中時 )