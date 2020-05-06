美股周二收漲。台股今日開小低，但在台積電(2330)尾盤強拉翻紅以及股王大立光(3008)股價收高帶動，加上內資持續做多防疫相關受惠股，台股盤中多空在10800點附近角力，電子撐盤，加權指數收盤小漲0.37點至10774.98點，成交值1807億元。

內資持續做多，上櫃的中小型股發威，推升櫃買指數今日領先集中市場收復年線及半年線。

周二，隨著油價上揚，以及美國部分州放寬封鎖措施，美股收高。不過聯準會副主席克拉瑞達對第二季經濟表示悲觀看法，四大指數於尾盤時回吐部分漲幅，終場漲幅在0.56%~1.70%之間，其中費半指數最為強勢。台積電ADR下跌0.88%。

外資本周對台股保守操作，周二仍大幅賣超台股逾百億元；台積電股價今早承壓，壓抑台股上攻氣勢。不過，多頭持續點火生技、防疫相關傳產股，加上電金大型權值股尚穩，台股今早持續高檔狹盤，本周連續三個交易日均呈現指數空間不大，個股表現為主。

台股近期持續多方略占上方，股王大立光股價未受4月業績下滑影響，鴻海(2317)自結4月合併營收3809.25億元，是今年以來單月高點，也是歷年同期新高，股價受到激勵。近日上市櫃公司將陸續公告4月營收，績優股紛紛突圍。

台股今早持續在高檔震盪，多空拉鋸，收盤拉台積電小漲翻紅，台積電及台股均守住平盤，但不少個股開高走低，台股今日早盤蓄勢重返5日線關卡也未成功。

台股集中市場均線仍為多頭排列，短、中期的5、10日及月線均為多頭排列，並沿著5日線逐步向上；目前指數持續站穩季線之上，月線也即將向上至10,500點位置，成下檔支撐，上檔則面臨年線壓力10,970點，後續量能變化為觀察重點之一。

(時報資訊)