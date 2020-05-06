疫情打擊 美航空業每月燒錢逾百億美元 14:022020/05/06 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透報導，美國航空協會（Airlines for America）預定6日（周三）赴參議院作證，根據該協會預備的證詞顯示，受累於新冠肺炎疫情，美國航空業總計一個月消耗逾100億美元的現金，國內航班每班乘客平均不到20人。 美國航空協會表示，儘管已有超過3千架飛機停飛，約占美國活躍機隊的將近一半，包括美國四大航空在內的協會成員，國內航班平均每班乘客數僅17人，國際航班每班平均乘客僅29人。 (工商 ) #協會 #每班 #乘客 #美國航空 #美國 也許您會感興趣 推薦閱讀 經濟前景不定 美結婚率創新低 04:102020/05/02 全球財經 履行貿易協議釋善意 中國再買美豆30萬噸 04:102020/05/02 全球財經 反病毒起源陰謀論！陸官媒「十問」逼問華府 10:342020/05/02 國際 美解封拚經濟 美股壓力測試 04:102020/05/03 財經要聞 旅遊需求崩塌 美國航空業年底前可能大裁員 21:402020/05/03 財經 美航空業年底恐大裁員 04:102020/05/04 財經要聞 專家傳真－美國製造業脫中之後... 04:102020/05/04 產業特刊 強化年輕人土地認同感 擴大資源面向 04:102020/05/04 生活新聞 認錯！巴菲特砍光航空股 賠錢貨竟被他買走 16:222020/05/05 財經 投資人危機入市 搶買航空業債券 04:102020/05/06 全球財經 財經熱門新聞 押這種股票死最慘！99％散戶敗在… - 財經 恐怖！負油價坑死散戶…竟有人3分鐘削600億 - 財經 注意！台股最恐怖的來了 散戶下一步別做錯 - 財經 萬點還能「存股」？不敗教主3字忠告救一票散戶 - 財經 美股陷危機 恐破3月低點？歷史經驗這樣說 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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