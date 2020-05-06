路透報導，美國航空協會（Airlines for America）預定6日（周三）赴參議院作證，根據該協會預備的證詞顯示，受累於新冠肺炎疫情，美國航空業總計一個月消耗逾100億美元的現金，國內航班每班乘客平均不到20人。

美國航空協會表示，儘管已有超過3千架飛機停飛，約占美國活躍機隊的將近一半，包括美國四大航空在內的協會成員，國內航班平均每班乘客數僅17人，國際航班每班平均乘客僅29人。

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