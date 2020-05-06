新冠肺炎疫情持續肆虐，導致各界體認到公共衛生的重要性，延宕多年的《公共衛生師法》立法終於再有進展，今天立法院社會福利及衛生環境委員會初審通過《公共衛生師法》草案，原本較存有爭議的應考公共衛生師資格部分，最終仍採較限縮之規定，除了公衛系所畢業者之外，必須要是醫事或公衛相關系所畢業且修滿18個公衛相關學分者，或者是醫事或公衛相關系所畢業且已從事公衛相關工作三年以上並有證明文件者。

雖然朝野各黨一開始對於制定《公共衛生師法》都有共識，但對於應考公共衛生師資格的設定卻有不同看法，行政院原本提出的版本規定，必須要是公共衛生相關學系學位學程畢業者，才能應考。而時代力量版本則規定，只要符合修過相關學分和從事公共衛生相關業務就可以應考，不一定要是相關學系畢業。因此5月4日衛生環境委員會開會時這部分尚未能取得共識，只好留待今天處理。

本日會議上，最終衛福部考量了立委版本，修給政院版，稍微放寬應考資格限制，但仍不願意接受時代力量提出，只要修過公衛相關18個學分且從事公衛相關工作3年者，則不限制畢業系所都可以應考的規定。

草案中也規定了公共衛生師的業務，包括社區與場域之環境健康風險及方案之規劃、推動或評估，乃至於社區與場域之疫病調查及防治方案之規劃、推動或評估等，並考量類似新冠肺炎之類的重大傳染疾病，規定主管機關因突發緊急或重大公共衛生事件，得指定公共衛生師辦理這些業務。

衛福部常務次長薛瑞元指出，《公共衛生師法》立法完成實施後，未來公衛師可能在三種地方任職，包括公家機關、醫療機構，或者自己成立事務所。。

薛瑞元還說，未來公衛師負擔的工作，目前一部分如今沒有人從事，另一部分如今由醫護人員從事，例如衛生所的公衛護士，但這些工作不是醫護人員主要責任，他們的本業是照顧病人，未來公衛師法通過後，這些醫護人員可以選擇繼續從事原本的工作，但如果不想了也可以不再從事。

(中時 )