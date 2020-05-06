中央擴大紓困方案6日上路，申請的民眾怨聲載道，但第一線服務的基層人員同樣滿腹不滿；台南市一名不願具名、在公所服務的承辦人員質疑這次補助既不公平也不符效益，恐怕既勞師動眾又未能幫助真正需要被紓困的人。

該名公所承辦相關業務人員吐露，這次獲補助的人都沒誠實納稅，政府拿納稅人的錢幫助不用繳稅的人「紓困」，對於盡義務繳稅的老百姓其實並不公平。再者，急難紓困標準1口存款15萬、4口之家存款60萬，何以需要紓困？痛斥中央在既有的急難紓困救助方案疊床架屋，弄出一個四不像的政策，擺明為紓困而紓困。

他說，最近不少民眾針對紓困方案一直追問，以結果論來說，中央就是大放送，讓原本無法領取補助的人都有機會獲得補助，問題是，這些人真的急難嗎？還是一開始就失業，若失業就開循失業救濟管道去獲取該有的補貼，而且，標準一放寬連老人、小孩都能申請，但這些人原本有在工作嗎？因為疫情受到衝擊了嗎？

他也舉之前中央推出的夜市抵用券，也不是真正幫助弱勢的攤商，觀光客到夜市還是造訪幾個熱門攤商，到頭來只幫助有錢的人更有錢，抨擊政府所謂的振興、紓困方案，最終根本不能解決真正有需要民眾以及真正弱勢者。

(中時 )