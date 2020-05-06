投票結果。

中選會與高雄市政府近日因罷韓投開票所設置問題，意見不一。中選會主委李進勇5日指投開票所仍缺510個，要求高雄市府應配合；高雄市政府則強調未刻意阻攔設置投開票所，而是防疫為重，應避免群聚，例如因家長有顧慮，學校設立投開票所先以2個為原則，相關設置需在防疫安全下審慎規劃。

對此，中時電子報發起網路投票，要徵詢網友對於這個議題的看法，投票共有2927人參與，其中有2777人表示認同韓市府，認為防疫是目前最重要的事情，占總投票數的94.88%；而有140人站在中選會這邊，支持罷韓投票，占總投票數的4.78%；另外有10人對這個議題表示沒有意見。

投票結果顯示，在罷韓投票與防疫之間，大多數的網友是支持以防疫優先，不要因為投票的問題，出現防疫的破口！更認為中選會不應該要偏袒罷韓，對於兩方要一視同仁，才不違行政中立的原則！

(中時電子報)