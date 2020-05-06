《電業法》通過逾3年後，經濟部標準檢驗局今天宣布，正式完成國內第一波綠電轉供案例，此案總共涵蓋5家綠電生產商、5家綠電買主、3家綠電售電業，合計台積電、正崴精密共買賣一年1.1億度綠電。該局表示，後續還有多個轉供案在洽談中，預計會再多數個億度綠電交易。

在《電業法》與《再生能源發展條例》相繼修正完成後，經濟部標準檢驗局一直積極推動國內綠電自由交易，也就是再生能源直、轉供。過去再生能源憑證僅是少量釋出供企業認購宣揚使用綠電，並非廠商跟企業直接買賣綠電。

標檢局經媒合後，今日終於宣布完成國內第一批再生能源轉供案業者，其中有5家需要綠電企業，包含台積電、正崴精密、元太科技、大江生醫、正信不動產。5家綠電生產商，有台灣艾貴能源、曄恆能源、富崴能源、得禾能源、鴻元工程。3家綠電批發商，包含南方電力、瓦特先生及富威電力。

這個交易囊括5個太陽光電廠的總裝置容量近90.4MW，可供應綠電超過1.1億度以上。

標檢局指出，預估年度綠電總交易量需求業者涵蓋半導體業、電子零組件業、生技醫療業以及不動產業等。目前還有數項轉供案正在輔導中，可預期將有更多個億度綠電完成。

(中時 )