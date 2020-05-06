有關陸軍269旅黃姓中尉自殺案，時力立委邱顯智在立院國防委員會質詢指出，黃中尉生前墊錢買料件，包括火星塞量規、消防砂、喇叭鎖、鐵鎚等，什麼都要自己買，共5000多元，休假和父母親大街小巷找料件，錢卻一直沒給，直到269旅到靈堂前才將這5000多元款項塞給家屬，還要家屬簽收。國防部官員也坦言，事後前往黃中尉單位查帳，該單位是有缺件，缺了31件。

針對軍官自購料件問題，國防部長嚴德發表示，現在都在查，都有掌握；他說國軍現有機制都有，也不可以自購，但為什麼會發生，會找出原因。

此外，嚴德發在答覆國民黨立委呂玉玲說，他在裝甲部隊基層服役時，當時的部隊是有自費買遺失工具情事，但現在不行。他說，他在基層服務時，工具遺失現象一定會有，正常消耗可循零附件管道申請，不正常遺失若在戰演訓發生，也沒問題，其他因素就以殘餘價值理賠，不是賠全額。他說，國軍嚴禁自購料件。發生這種事不合理，須要改善。

此外，基進黨立委陳柏惟也關切黃中尉自購料件情事，國防部總督長黃國明表示，「不諱言我們曾經發生過」，國軍近年為避免這個問題，以公務預算針對料件補充設立大賣場機制，每個連隊都有一個額度，遺失裝備只要不是管制軍品，走完程序後，可到大賣場買回來補齊，不須自己花錢買。

陳柏惟還說，黃中尉本在特戰，當軍官轉到後勤，專長轉換是否合理，分發是否符合其興趣，嚴德發說，黃中尉103年在特戰，107轉服軍官有去後勤學校受訓。

(中時 )