台中市議員陳廷秀今天於台中市議會專案報告中，為海線的農民請命！他說肥料補助實名制造成農民用肥上的困擾，之前中央政府說要給實耕者補助不需要契約就可以買，但很多農民反應還是要提出實質租約證明；農委會說只要有地號就可以補助，但地主不給地號就不能申請補助，那農民不想要肥料補助單純買肥料行不行？

陳廷秀表示，海線地區的農民購買肥料不為補助20元，而是要有貨源，肥料對農民而言是很重要的物資，沒有肥料，就無法生產，也相對影響民生問題，農民不是要區區20元的補助；主要是希望肥料不要短缺，才利於耕作、生產。

陳廷秀指出，在這非常時期，農民朋友也知道要共體時艱，共渡難關，但還是要請政府思考一下，如何讓農民肥料不虞匱乏，一切恢復正常交易，使農民安心免於恐懼，農民的心聲，政府聽到了嗎？

農委會說，因目前肥料產量2000噸跟恐慌性購買量3-4000噸有差距，如果讓農民自由現貨交易，缺肥會越來越嚴重，所以才採用實名制來控制，如果供需恢復正常，實名制是否就應停止。

農委會副主委說，農委會實名制未來要一直延續下去。陳廷秀質疑：難道未來就是要由農委會來管制農民買多少肥料嗎？海線部分農友瘋搶肥料引發恐慌。

(中時 )