歐美主要股市周二雖上漲，但台股今多在平盤附近呈狹幅震盪格局，上下區間約120點，由於上市櫃企業的4月營收，將於10日之前陸續公布，而首季財報也在本月中旬陸續曝光，在新冠肺炎疫情負面影響下，法人與市場大戶等為防範可能的財報地雷股，因此短線在操作上相對保守，也係極短線快攻族群如生醫、防疫、被動元件、IC設計與矽晶圓等，頻爆大量上沖下洗原因。

簡單的解讀，就是市場仍多不願意抱股隔夜，免得一夕之間的消息面豬羊變色，不過目前看起來，只要上市櫃企業4月營收呈雙升者（年增與月增），短線股價仍多有所表現，顯示大股東的作多心態。

大盤方面，受惠蘋果供應鏈三王台積電、股王大立光與鴻海等，在尾盤力守榮面，而國巨、遠東新、廣達、聯電、南亞科、聯發科與中華電等，也站在多方，化解台塑四寶、台泥、亞泥、國泰金、富邦金、兆豐金、中信金、統一、和碩、日月光投控等重量級集團股表現疲軟壓力，使加權股價指終場仍微漲0.37點，報10774.98點，成交1807.82億元。

店頭市場方面，生醫股仍是檯面上耀眼明星，不過，極短線高檔多爆出大量，使漲幅收歛或由紅翻黑，顯示有法人、大股東在財報出爐前夕，似有調節動作，不宜輕忽。唯市場籌碼易於掌控，仍是櫃買市場特色，因此盤勢開高之後，在高檔行進間清洗信心不足浮額，仍由多方占盡上風，指數收漲0.2%，報138.68點，成交542.64億元。

業內人士指出，短期盤勢面臨上檔萬一與年線等關卡，更需紮實的基本面後盾，因此，上市櫃企業4月營收與首季財報，對大盤波段行情是否再上一層樓相當重要，值密切注意。

此外，外資現階段在台股仍不敢大肆做多，主要原因仍係對美股後市看法分歧，而這分歧的關鍵，除企業Q1財報仍將陸續曝光外，也還在作風多變的美國總統川普身上，他未來是否重返中美貿易戰的變數風險，也是台股亟需追蹤焦點。

(工商 )