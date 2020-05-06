行政院長蘇貞昌宣布擴大急難紓困方案，對有工作但無軍、公、教、勞保的加保者，排富加發補助金每戶1萬元，6日起開放申請。對於有工作、但沒工作證明的民眾，北市副市長蔡炳坤表示，盡量從寬，可出示身分證、存摺等存款證明，簽下切結書，但也直言中央「3天申請、5天撥款」有難度，因上一波「自營作業者」勞工補助3萬元都還沒撥完，速度要快。

蔡炳坤6日上午9時許視察信義區公所時表示，現場約40人，各公所的窗口全都加開，人滿多的，應會陸續來，這次對象看起來相對弱勢，沒有相關保險等，工作又受到疫情影響，造成生活困難，如今地方政府最大困難是撥款速度不夠，中央說「3天申請、5天撥款」有難度，像上次3萬元勞工補助都沒撥完。

蔡炳坤說，有民眾反映，賣玉蘭花要怎麼出示工作證明，難道拍正在工作的照片嗎？所以北市盡量從寬，若民眾無法提供工作證明，那可攜帶身分證、存款證明簽切結書，由於政策推出時間匆忙，市長柯文哲希望能用電子化來簡化。

「已催促中央盡快撥款！」蔡炳坤說，目前「1萬紓困」中央匡列給北市是1意元，但這筆都還沒撥下來，上一波勞工「3萬紓困」也還沒完全撥下來，他認為不好，中央要盡快，以利地方加速操作，由社會局發給區公所，再盡快用現金或帳戶方式撥給民眾。至於北市府是否代墊？蔡說，還在研究。

(中時 )