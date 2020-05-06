中央今日推出「無加保工作者」紓困方案申請，汐止區公所截至下午1時止約有500人申請，政府要求民眾備妥1至4月的薪資證明，但許多人是街邊攤販、臨時工，根本沒有薪轉，備齊相關文件的人數比例僅1％，大部分人都是簽寫切結書。

汐止區公所表示，截至下午1時止，約有500人來申請紓困，其中5成符合資格，但令人訝異的是，僅有1％的民眾備妥政府要求的所有文件，申請者幾乎全都簽寫切結書。

民眾周先生抱怨，自己根本搞不清楚狀況，帶著一本存摺就來了，若無成功申請到補助金，他也不會再花時間來補件，「不如把跑公所的時間拿來找工作還比較實際」，痛批政府不是真心想紓困。

汐止區公所表示，他們已設置設置諮詢區、書寫區、申請區，分工合作，另上午共開放5個櫃台協辦紓困方案，下午將再加開8個，達13個櫃台，希望能加快民眾申辦速度，讓市民快速領到補助金。

(中時 )