行政院提出擴大紓困方案後，各鄉鎮市公所湧進詢問人潮，今天（6日）是申請紓困補助金首日，宜蘭縣人口最多的宜蘭市啟動單一服務窗口，一個上午有上百人詢問，市長江聰淵也為里幹事請命，將向中央反映盼能給協助受理申請的里幹事獎勵。

宜蘭市有38個里，38個里畫分為7個聯合里，單一窗口是每個聯合里安排2名里幹事受理申請，中午前就有150人過來詢問，其中有50人完成申請。

宜蘭市郭姓婦人說，她原本是隨廟會活動擔任烹煮工作，但新冠肺炎疫情延燒後，廟會活動紛紛喊停，過年到現在只做過2次廚工，「生活真的很苦。」雖然因沒帶戶籍謄本須補件，但感謝能有這1萬元可以救急。

市長江聰淵表示，社會課設單一服務窗口，鄉親可以多加利用、洽詢，宜蘭市應該有很多市民符合資格，希望能嘉惠到很多鄉親。他表示，協助受理申請的里幹事也是防疫國家隊的最前線，不論是協助居家檢疫，或此次受理擴大紓困方案，都非常辛苦，他會向中央反映爭取獎勵。

(中時 )