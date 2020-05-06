第一季大陸全國網路零售市場運行基本平穩，「宅經濟」成為市場熱點。大陸商務部大數據監測顯示，第一季電商直播超過400萬場。家居用品、廚具、健身器材等受到大陸消費者青睞，較去年同期增長超過40％；筆記型電腦、打印機、鍵盤等居家辦公用品銷量也呈現10％以上的增長。

據《人民日報》報導，網路零售中，涉農商品也銷售旺盛。第一季，大陸全國農產品網路零售額達936.8億（人民幣，下同），增長31％，其中，肉禽蛋、糧油和蔬菜的增速均在70％以上，而832個國家級貧困縣網路零售額達277.5億元，增長13.3％，比全國網絡零售額增速高14.1個百分點。

大陸商務部新聞發言人高峰表示，電商平台企業、平台內商家和物流快遞服務企業積極推進復工復產，有力保障了市場平穩運行。大陸商務部大數據對350萬家主要網路零售店監測顯示，平台內商家復工率已近90％，比2月底提升20個百分點。

(旺報 )