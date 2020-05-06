指揮中心宣布，今新增一例確診，該名個案是旅英返台的30歲女性，在機場攔採檢結果是陰性，檢疫期間出現鼻塞、味覺異常等症狀，二採後復陽確診。中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，目前尚無法確認女子的確切發病時間。

今日確診的旅英返台女（案439）在機場攔採檢結果是陰性，二採後復陽確診。她在居家檢疫期間持續有流鼻水及鼻塞，後來又出現味覺異常，5月4日由衛生單位協助安排就醫採檢確診，目前住院隔離治療。

張上淳表示，該名個案一開始症狀輕微，有倦怠的症狀，但她誤以為是因生理期的所致。並表示，病人主觀感覺不一定代表真的發病，因此，目前無法得知一採的時候，是否已經發病。後來二採確診，女子已有味覺異常，發病狀況已經更明顯，但目前尚無法確認女子確切發病時間。

外界對於是否造成傳播有疑慮？陳時中強調，這些防疫旅館基本上都有受過教育訓練，SOP都相當完整，只要有遵照SOP做消毒，病毒不會跳過牆壁傳染。

(中時電子報)