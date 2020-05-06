疫情指揮中心強調防疫新生活運動，指揮官陳時中今（6）日表示，中職可以從本月8日（周五）起要開放球迷進場，目前以1000名球迷做為初步的規畫。

不過，中職必須滿足指揮中心規定的「購票資訊實名制」、「進出動線安全」、「保持社交距離」及「飲食注意個人衛生」等4大條件，才能放寬到1000名球迷進場看球。

8日在台中洲際球場率先引進千名球迷的中信兄弟隊已經召開多次防疫協商會議，對於進場民眾嚴格採實名登記制、全程戴口罩，賽前以1公尺以上的距離進行劃位，維持社交安全距離。

(中時 )