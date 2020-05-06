中職周五恢復進場 最多千人觀賽 14:162020/05/06 中時 陳志祥 、 陳人齊 、中時電子報、 何立雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 職棒周五恢復進場 最多千人觀賽。（資料照／陳麒全攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情指揮中心強調防疫新生活運動，指揮官陳時中今（6）日表示，中職可以從本月8日（周五）起要開放球迷進場，目前以1000名球迷做為初步的規畫。 不過，中職必須滿足指揮中心規定的「購票資訊實名制」、「進出動線安全」、「保持社交距離」及「飲食注意個人衛生」等4大條件，才能放寬到1000名球迷進場看球。 8日在台中洲際球場率先引進千名球迷的中信兄弟隊已經召開多次防疫協商會議，對於進場民眾嚴格採實名登記制、全程戴口罩，賽前以1公尺以上的距離進行劃位，維持社交安全距離。 (中時 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #職棒 #恢復 #進場 #登記 #登山客 也許您會感興趣 推薦閱讀 World Gym 憑健保卡免費運動1個月 04:102020/05/02 企業經營 理財健診－從熟悉市場著手 低接台股正對時 04:102020/05/02 產業特刊 疫情中心鬆口 中職開放觀眾近了 04:102020/05/02 運動天地 台中獨步全球棒壘開打獲WBSC報導 證明防疫成果 14:592020/05/02 體育 大陸車市回暖 日三大車廠5月急趕工 04:102020/05/03 全球財經 不能進場 桃猿便當照樣賣光 04:102020/05/03 運動天地 美航空業年底恐大裁員 04:102020/05/04 財經要聞 中職擬開放250名觀眾進場 04:102020/05/04 運動天地 特定工廠輔導合法 高雄培訓百位學員解惑 10:512020/05/05 財經 又創全球第一 千萬別鬆懈 04:102020/05/06 運動天地 生活熱門新聞 明鋒面掠過 氣象專家曝這天起全台迎大雨 - 生活 新增1例境外移入 累計439人確診 - 生活 梅雨季來了！吳德榮：第一道梅雨鋒面這天報到 - 生活 才過8年 金正恩2012活動照曝光！鄉民驚呆：也太帥 - 生活 9億樂透一人獨得 宅神洩劇本網驚：太準了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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