周揚青回應網友緋聞。（圖／翻攝自周揚青微博）

周揚青日前掀出大料，爆出和羅志祥交往9年分手秘辛，一句喜歡「多人運動」將羅志祥多年來經營的形象幾乎全數摧毀。而周揚青收手後，最近一如往常曬出到網紅店作客、度假的照片，有網友透露跟周揚青去過同家店，老闆是個高富帥，引來酸民說：「這麼快找新男盆（朋）友了」，周揚青則親回：「我高中同學，謝謝」。

周揚青曬出和羅志祥分手信後，又點名讓「蝴蝶去檢查身體」，暗指愷樂為第三者，又自曝討厭愷樂主因，「認識我本人，還在外面裝純情私下當p友的，你看我不就沒留情面」，也打臉饒舌歌手「色痞」稱周也約砲說法，「別以為一張嘴就可以瞎造謠」。

3日周揚青分享自己穿著黑底圓點短版深V洋裝美照，說：「昨天去朋友的店裡視察了一下～」，也自嘲：「其實就是蹭照片去的」，暗示生活已回到原本軌道。有人激動說跟周揚青去過同家店，老闆又高又帥，還加了老闆微信，周揚青說：「高富帥？你說哪個高富帥哈哈哈哈」，「嗯，對他就是我的朋友啊，這麼巧」，有人好奇她是否已開始尋覓新戀情，周揚青則說對方只是她高中同學，否認緋聞，其他人則罵：「沒搞清楚狀況瞎說什麼，再說了，就算找男朋友又怎樣，合適不就行了，還要分什麼時間？」

(中時電子報)