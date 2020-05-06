行政院日前宣布擴大急難紓困方案，對有工作但無軍公教、勞保的加保者，排富加發補助金每戶1萬元，今開放申請卻因程序複雜搞得民怨四起、一團亂。有網友發文詢問，是否有人領到補助了。但看下來，全國數百名網友的回應，卻讓人心寒。

國民黨前立委孫大千今(6日)在臉書發文，對於紓困亂象補助，條件多還手續繁雜，有全家老小親自跑去區公所要領補助，卻都吃閉門羹。他指出，從一開始的「不支持發現金」，到後來的「部分發現金」，再轉彎到今日的「補破網式發現金」，早知道如此，當時又何必嘴硬呢？照這樣的效率，民眾會不會現金都還沒有申請通過，疫情就已經結束了？

有些網友在多個地方性臉書大型社團「我是XX人」「XX大小事」發文詢問，有人領到「政府發的急難紓困1萬元補助」嗎？引來數千名網友紛紛留言回應，「帶老婆去辦，跑2趟都沒領到」、「姨婆生活辛苦，賣玉蘭花也沒領到…」、「條件限制太多 看得到吃不著」、「根本領不到，蘇貞昌講得多好聽咧」、「政府根本沒了解老百姓的困難」、「急著推紓困，事前演練都沒處理好，中央推政策，地方霧灑灑，這效率比國民黨差多了」。

「我一家8口，都領不到」、「比消費券還龜毛耶，不想發就不要發」、「限制太多，周遭同事、家人都沒人有拿到補助」、「關卡一大堆，規定一大堆，要出貨證明、還要繳稅紀錄，刁難人喔」。

1萬元紓困補助有領到嗎？網友在臉書社團發文，痛批蔡政府擾民。（圖／翻攝自 臉書社團）

(中時電子報)