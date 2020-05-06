央行轉融通2000億紓困，八大行庫承作已破萬件。根據財政部對八大公股行庫最新統計顯示，央行的2000億轉融通紓困專案，八大行庫合計已承作10413件，正式破萬件大關，其中尤以小規模營業人紓困爆量成長，截至5月4日本週一止，已核准8501件，佔ABC三大專案核准戶數的82％，金額40億則佔總核准金額73億的55％。

其他如經濟部、交通部等五大部會，和各行庫自辦的優惠專案，則這一部分的紓困已核准戶數有23736戶，加上上述的央行三大專案，各大行庫已核准的紓困件數，已經快破35000戶。

各大行庫現在都把火力進中在4月20日起最新上路的小規模營業人紓困專案，並為此全體總動員、各分行全員出動「掃街拜票」，因此不到一個星期的工夫，各大行庫已核准件數就從4月27日的3174戶成長至8501戶，增加快5400戶，快要超過2倍的增幅，倘若以受理件數來看，成長更為可觀，4月27日的受理戶數為4920戶，但過了3天的五一連假之後，到了5月4日，受理件數已高達11721件，增加快7000戶。

除了總量近一個星期以來爆增之外，核准率也成長約7個百分點，4月27日財部統計各大行庫的小規模營業人紓困貸款戶數及金額的核准率，大約都在65％左右，不過到了5月4日，核准率已增至72％，增幅超過7個百分點，主要是各大行庫全體加班趕審核，加快申請件數通關腳步。

而其他經濟部、交通部等五大部會，以及各大行庫的自辦紓困，近一個星期來也有可觀的成長。合計八大行庫對各大部會專案貸款申請受理共12808件、金額1736億，核准7969戶、金額1193億元。

倘若以上述的五大部會，再加上各大行庫的自辦紓困專案，八大行庫截至5月4日止，總計已受理31950戶申請，核准23736戶，受理總金額為388億，核准285億，若以核准戶數來看，合庫、台企銀、兆豐、台銀核准戶數為前四大銀行，分別核准4406戶、4279戶、3648戶、2842戶，而若以核准總金額來看，台銀、兆豐、一銀、750億、377億、360億、華銀319億為前四大行庫。

(工商 )