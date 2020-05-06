搶攻防疫宅經濟商機，台中各大飯店業者紛紛推出精緻便當、桌菜、煲湯等美食外帶服務，日月千禧酒店即日起至10/31，主廚團隊進一步推出冷凍食品外賣，而且，將各餐廳招牌名菜、西點輕食都納入菜單，還打出招牌名菜買三送一促銷。

日月千禧表示，招牌名菜買三送一，特別推薦的「紅酒煨牛頰肉」，選用牛頰肉用紅酒醬汁慢燉48小時而成，肉質柔嫩細緻外、膠質格外豐富，融入紅酒醬汁的精華，滋鮮味美，每份2-4人量399元；「西班牙牛肉丸」取美國牛絞肉，拌入培根、起士、匈牙利紅椒粉等香料後手工揉製成肉丸，再放入義大利番茄醬汁中燉煮，用料豐富、口感紮實，每袋8個附4入歐式麵包299元。

此外，「BBQ桂花蜜烤豬肋排」嚴選筋、肉比例恰好、嚼勁十足的豬前排，以蔬菜、水果、西式香料醃漬12小時後低溫慢烤，尤其烤的過程中反覆抹上特調桂花蜜醬，提升肋排的香氣、豐富口味，每份2-3人399元；其他還有「鎮江煨子排」、「波隆那肉醬千層麵」、「水牛城風味辣烤雞翅」。

西點輕食則有「鹽可頌」、「野莓起司麵包」、「歐式麵包」、「法式松露南瓜湯」。

日月千禧五星便當全新菜色同時登場，精緻便當每個360元，可選擇中式或西式，中式雙主菜提供秘滷牛腱、照燒嫩雞腿、酥炸香料鮮魚、蒜蒸海大蝦四選二；西式主菜則為嫩煎雙重起司牛肉漢堡排（8oz）、爐烤夏季黑松露豬肋骨、紙包普羅旺斯風味海鮮鰈魚、澳門式薯仔葡汁炆雞腿排四擇一。

極品便當每個800元，同樣可選擇中式或西式，中式雙主菜提供秘炙豬腱骨、紅酒慢燉牛小排、醬燒海虎蝦、醬烤松阪豬四選二；西式主菜則為嫩煎肋眼牛排、焗烤小龍蝦雙拼。

日月千禧表示，冷凍食品、五星便當、經典桌菜、防疫煲湯消費滿2,000元以上，可享10公里內免費外送服務；未滿2,000元，10公里內需加收運費300元，10公里外則僅限自取。

(工商 )