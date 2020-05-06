緊急紓困申請開跑 黃偉哲：不是通通有獎領到飽

行政院宣布擴大紓困方案，申辦作業6日上路，5日即有大批民眾湧進各公所、農會申請，各種狀況引發民怨。台南市長黃偉哲表示，中央命令下來，地方政府就要把相關表格、作業程序弄清楚，台南市5日已經調訓公所同仁，希望把民眾不滿意降到最低。

黃偉哲解釋，這波的紓困方案全台粗估18萬人有資格申請，台南市約占1.8萬人，但是這筆錢是要花在刀口上，給那些生計受影響的個人，例如賣玉蘭花的、舉牌的民眾，生活收入減少，政府幫助他們紓困。

黃偉哲也強調，紓困不是大家通通有獎，想到就領，領到飽，要給生活真正有困境的人。這波疫情受衝擊嚴重的企業，如航空業、旅行業，營業額歸零，薪水還要照發；工廠無薪假勞工薪水減少的，政府也有補助薪資，這波紓困是給個人自營業生計真正被影響的人，請民眾要分辨清楚。

此外，此波紓困因為有排富條款，所以會查核財產，但是基本上還是相信民眾會誠實申報，因此民眾申請要寫切結書負法律責任，公所也會落實查核。

黃偉哲說，如果申報填報不實，相關的法律責任可能要申請人自己來負，這樣可以簡化一些行政程序，也能讓民眾順利的領到他們想要的要1萬塊錢。

(中時 )