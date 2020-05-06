北市內湖康樂街某大樓樓頂驚見男屍，警方初步調查，死亡男子為大樓住戶，現場無打鬥、外力介入痕跡，地上留有「對不起」等訣別字句，疑似因感情因素輕生。死亡時間可能已有數日，血跡都已乾涸，詳細情況警方正在持續調查。

(中時電子報)