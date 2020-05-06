內湖大樓頂樓驚見男屍！死亡數日滿地乾血 14:222020/05/06 中時電子報 張達智 、中國時報、 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 內湖大樓樓頂驚見男屍倒血泊。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市內湖康樂街某大樓樓頂驚見男屍，警方初步調查，死亡男子為大樓住戶，現場無打鬥、外力介入痕跡，地上留有「對不起」等訣別字句，疑似因感情因素輕生。死亡時間可能已有數日，血跡都已乾涸，詳細情況警方正在持續調查。 (中時電子報) #輕生 #內湖 #大樓 #頂樓 #男屍 #水塔 #住戶 #感情 #血跡 #血泊 也許您會感興趣 推薦閱讀 內湖文德女中火警 濃濃黑煙頂樓狂竄 12:572020/05/03 社會 係金欸！北投捷運站驚見猴子逛大街 16:012020/05/03 生活 悚！菲岸邊驚見無頭屍 死者疑為陸客 17:182020/05/03 國際 陳美鳳辣曬比基尼 身旁驚見一代美豔歌后 18:462020/05/03 娛樂 2禿鷹突闖大樓窗前 罕見景象眾人嚇呆 21:372020/05/03 搜奇 17歲高中生小便疼痛「下面紅腫」！醫驚見一圈「陳年黃垢」：被臭暈 22:062020/05/03 生活 返家驚見沙發一條巨毒紅蛇 真相出爐大逆轉 12:572020/05/04 社會 台大醫院新大樓工地傳工安 2工人墜樓卡地下室1人意識模糊 12:042020/05/05 社會 阿嬌尪爆玩「多人運動」 驚見汪小菲也在場 11:012020/05/06 娛樂 可容納金正恩最強火力！北韓驚見超大型飛彈新基地 12:492020/05/06 國際 社會熱門新聞 內湖大樓頂樓驚見男屍！倒水塔旁滿地血 - 社會 濕身翹臀美魔女 斷開老公約跑少東 - 社會 科技少東偷情 大街熊抱翹臀美魔女 - 社會 變態雇主凌虐囚禁17歲員工 電擊槍BB彈掃射還逼吃屎 - 社會 抗議王鴻薇卻蛋砸中山警副分局長 台灣國成員被捕 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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