新莊居家檢疫男子昨日被發現陳屍家中，造成社會恐慌，新北地檢署昨日將其檢體送驗，希望釐清是否男子是因新冠肺炎死亡，今日採驗結果出爐為陰性，檢察官將會再與法醫完成後續相驗工作，釐清男子真正死因。

(中時 )