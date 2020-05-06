新莊居家檢疫男死亡 檢體送驗結果為陰性 14:452020/05/06 中時 張睿廷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新莊居家檢疫男死亡，新北地檢署將其檢體送驗後，結果為陰性，之後將再與法醫相驗，確認其真正死因。（張睿廷攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新莊居家檢疫男子昨日被發現陳屍家中，造成社會恐慌，新北地檢署昨日將其檢體送驗，希望釐清是否男子是因新冠肺炎死亡，今日採驗結果出爐為陰性，檢察官將會再與法醫完成後續相驗工作，釐清男子真正死因。 (中時 ) #男子 #結果 #陰性 #新莊 #檢體 也許您會感興趣 推薦閱讀 感恩母親節！臉書社團「我是新莊人許明偉」串聯店家做公益 17:082020/05/02 生活 殺警案抗告送高分院 3日公布裁定結果 19:392020/05/02 社會 新莊「壹三找餐」攜手動保人士王丰 打造「一日」文藝據點 17:332020/05/03 生活 磐石艦官兵345人 今晚陰性七點就可以回家 15:402020/05/04 生活 藍營罷韓「民調」 結果出乎意料 07:582020/05/05 政治 新莊居家檢疫者猝死 陳時中：檢察官已接手處理 14:552020/05/05 生活 磐石艦血清檢測結果 張上淳：尚未有完整資料 14:582020/05/05 生活 新莊居家檢疫男死亡 兒：父親本就身體不好 16:352020/05/05 社會 立院朝野協商紓困追加預算案 結果出爐了 18:102020/05/05 政治 印度返台專機「9人有咳嗽症狀」 採檢皆陰性 09:072020/05/06 政治 社會熱門新聞 變態雇主凌虐囚禁17歲員工 電擊槍BB彈掃射還逼吃屎 - 社會 濕身翹臀美魔女 斷開老公約跑少東 - 社會 科技少東偷情 大街熊抱翹臀美魔女 - 社會 「騙扁小子」黃琪冒充林青霞助理 詐5星級飯店起訴 - 社會 嘉大教授擅改系評會甄試人選 偽造文書起訴 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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