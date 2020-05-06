網友討論。

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新冠肺炎疫情造成經濟衝擊，政府推出多項政策要進行紓困、振興，但是政策反覆，推行酷碰券引起民間反彈，發現金又因為程序冗長、政策沒有確實傳達給地方，造成擾民，這引發民眾強烈不滿，網友貼文點名行政院長蘇貞昌，嗆：可憐啊！

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網友表示，補助計程車這麼明確俐落，對於民眾的補助卻發得扭扭捏捏，一個酷碰券都可以吵這麼久，為什麼不直接減稅？現在疫情早就已經快走向尾端了，早點鬆開產業限制根本也不需要紓困，現在的政府就像拿刀刺自己，然後忙著修復傷口一樣，真的是「可憐啊！」更問蘇會下台嗎？

文章引發網友討論，直呼「3萬那波太智障了導致後續加碼整個反彈，其實打從一開始審核就要有一定程度的嚴格」、「減稅效果更低好嗎？你以為台灣人能繳什麼稅」、「DPP這一波失分最多的就是紓困…忙中有錯」、「不是紓困腦殘，是政府搞的腦殘，要是正確，一次性發放就完成了，還來第二次？說不定還有第三次？」。

(中時電子報)