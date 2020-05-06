行政院1萬元紓困補助今天在鄉鎮公所受理，但諮詢的多，真能帶齊證件送件的少，公所人滿為患但民眾能證明的少，也讓公所人員很頭大。疫情指揮中心指揮官陳時中也表示，目前看來大家還是不很明白紓困的各項條件、證明及手續。

陳時中表示，「很難有所證明，讓大家擔憂」，但仍呼籲紓困方案不是這2天內就必須申請完，至少到6月底前都可以申請，因此請民眾盡可能「很急還是忍一忍，錯開時間對大家都好」呼籲民眾自動分流，大家不用排隊排得辛苦，另也對公所基層職員的辛苦表達謝意。

此外，對於民眾表示如攤商、小吃店、工作不穩定者對於證明工作困難，陳時中也表示只要能具結，留下身分證號可後續查證，就會准，表示體諒大家的心急和需要，會從寬認定。

對於紓困方案開跑，各地公所表示因應不及，公式也有點難，是否制定時間不夠充足？外界也質疑是否蘇院長搶先宣布政策造成基層難以因應？陳時中強調，紓困就是要及時，總不能到年底才宣布就不用紓困了。他表示大的紓困方向討論了很久，但對細的對象群討論時間並不長，最後在各種紓困中認為漏了弱勢群體，也因為這個群體的弱勢在認定上也較困難。

陳時中表示公體系有其嚴謹性，執行上有些落差，因此也提供民眾利用切結書來申請，對於沒辦法提出具體存款證明者，可讓承辦單位後續查證即可，這樣的辦法是避免有些人其實是很有錢，存款很多的例如包租公，只是目前沒有收入，就不應申請紓困；又如因疫情影響工作的證明文件難以提出，可在切結書上勾選無法担供證明文件，簡要說明工作受影響的情況例如賣口香糖、玉蘭花如今生意受影響，只需簡要說明即可，也不需要拿出批發玉蘭花的前後單據對照。

陳時中表示公務體系還是要有依據，不是來就給，否則有社會公平正義的問題，若一點文件都沒有，公務體系在發放就有點困難，但原則上仍會盡量從寬、從簡、從速來做。

(中時 )