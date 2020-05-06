正當政府宣告國內首批綠電轉供交易出爐，台電今天也宣布，已正式拿到再生能源售電業執照，預計等本月底股東會確認後，6月開始銷售自建綠電。估計全年可提供8.4億度給有需要企業購買，成為目前全台最大綠電供給者。

台電近年積極開發再生能源，除了彰濱光電、彰工風力等大型案場外，也在火力電廠、變電所建置太陽能板或風力發電機。根據台電盤點，至今年(2020)底，自建生產綠電量共8.4億度。目前還有台南鹽田光電場、離岸風力等開發計畫進行中，後續會有更多綠電釋出。

台電2019年11月獲經濟部同意，新增「再生能源售電業」營業項目，今年4月獲能源局核發再生能源售電業執照，預定於今年5月股東常會提案審議。章程變更及營利事業變更登記後，即可於標準檢驗局規劃的綠電交易平台上開始銷售綠電。

對於先前與台電簽訂躉購契約，現有意出走自尋買家的綠電業者。台電表示，已有5家在合意的條件下獲同意終止契約。至於業者付出多少「分手費」才能解約出走？台電並未多做說明。

(中時 )