陳大天6日錄TVBS《女人我最大》，他前陣子為何紫妍（荳荳）製作新歌〈可不可愛〉兼當MV導演，卻被抓包與南韓知名歌手IU的歌曲〈Palette〉MV有諸多相似，被質疑是抄襲，連〈Palette〉的MV導演李來京也親自在陳大天IG留言。消息一出，張小燕也傳訊關切，她認為陳大天太急又太衝，應該要緩下來思考，還叮嚀他每天要念「欲速則不達，切記！」10次。

〈可不可愛〉是陳大天第一部執導MV，爆出抄襲事件讓他受到不小衝擊，「這件事情對我來說是個警訊，也是個教訓，只是事情當下無法立刻在網路對外說清楚。」他體會到把作品放在網路平台是有責任的，當然更希望自己的錯誤，不要傷害到台灣人在南韓的形象，對於外界的指證與批評聲浪，他全盤接受並改正。

喜歡創作的他是否為此事受影響？他表示：「我只要做錯，就會好好修正，這是我的個性，不會因為這件事影響對創作的興趣，未來如果有新作品，也希望大家繼續用這種方式檢視，我會繼續努力。」

(中時 )