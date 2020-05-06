喜滿客京華影城前程姓總經理、蘇姓財務副總經理，遭控遊說員工同意結清舊制年資退休金，再要求會計偽造「勞工退休準備金監督委員會」會議紀錄，詐領勞工退休準備金逾113萬元，涉嫌詐欺、偽造文書等罪。但台北地院認為，該會議紀錄結論與事實相符，未造成任何財產損害，故依罪嫌不足判2人無罪，可上訴。

檢方起訴指出，喜滿客公司未組成勞退監督委員會，蘇男卻於2011年間陸續遊說9名員工，稱公司願結清舊制年資，但領到退休金後，須先繳回半數，員工誤以為合法，均表示同意。

員工同意後，蘇男再於2012年1月間指示不知情的會計繕打勞退監督委員會會議紀錄，再交給程男以會議主席名義蓋章，將文件送交集團總部用印，持相關偽造資料向台北市政府勞工局申請領回勞退金，詐得113萬5137元。

但合議庭函詢北市府，確認喜滿客公司確曾設立勞退監督委員會，雖然沒有開會，但員工均稱結舊制清年資未違反他們意願，與會議紀錄的結論相符；另站在勞工局保障勞工的立場，在勞工全體都同意情形下，沒有必要集合全部人開會。

合議庭認為，喜滿客為電影業，硬要召集全體員工開會，實務上有困難，既然會議紀錄結論沒錯，縱使沒實際開會，也未造成公眾、他人或任何財產損害，難認涉犯偽造文書、詐欺等罪，遂判程、蘇2人無罪。

(中時 )