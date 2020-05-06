1968App熱點引發爭議，台南政府要求中央刪除所有熱點，另有其餘縣市也提出刪除部分熱點的要求。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，會搜集相關意見，也會督促大家依照指引進行，如果地方政府有建議，且不違背指引，指揮中心都贊成。

(中時 )