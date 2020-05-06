台南籲全刪1968熱點 陳時中：不違背指引都贊成 14:282020/05/06 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南籲全刪1968熱點 陳時中：不違背指引都贊成。示意圖為黃偉哲今再轟1968APP深夜顯示多處景點人潮略多，系統很有問題。（資料照 曹婷婷攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 1968App熱點引發爭議，台南政府要求中央刪除所有熱點，另有其餘縣市也提出刪除部分熱點的要求。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，會搜集相關意見，也會督促大家依照指引進行，如果地方政府有建議，且不違背指引，指揮中心都贊成。 (中時 ) #熱點 #指引 #違背 #贊成 #刪除 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 本報最新民調 支持酷碰券民眾不到一半！87％綠營支持者 贊成政府發現金 04:102020/05/02 財經焦點 連假首日 國道5號塞到下午 04:102020/05/02 生活新聞 愛車出任務 熱點不藏私 04:102020/05/02 時尚消費 抹茶山、武嶺、虎山巖 交通部今晨納入App熱點 13:232020/05/03 生活 缺乏明確指引 地方解封標準不一 04:102020/05/04 生活新聞 外送員車禍熱點 警貼心製交安地圖 14:152020/05/04 社會 網美熱點正式啟用 七股遊客中心開幕 18:292020/05/05 旅遊 陸旅遊消費復甦 超市成打卡熱點 04:102020/05/06 產業財經 生活熱門新聞 明鋒面掠過 氣象專家曝這天起全台迎大雨 - 生活 才過8年 金正恩2012活動照曝光！鄉民驚呆：也太帥 - 生活 梅雨季來了！吳德榮：第一道梅雨鋒面這天報到 - 生活 9億樂透一人獨得 宅神洩劇本網驚：太準了 - 生活 嫩妹獨住摩鐵...服務生連3小時狂摳 黑暗原因曝光網笑翻 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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