新竹市2019年起推動「校園降溫計畫」，預計今年底有28所學校能夠完成冷氣裝設。（陳育賢攝）

新竹市今年有28所國中小學的教室在今年底前有冷氣了！新竹市2019年起，陸續投入4.5億元推動「校園降溫計畫」，改善全市國中小校園電力與教室的冷氣裝設，預計今年底完成39校電力改善工程，另有約有28所學校能夠完成冷氣裝設。

今年5月高溫已突破32度，學生揮汗上課令人不捨，市長林智堅6日特別至舊社國小勘查冷氣裝設情形，他說，舊社國小是新竹市第1所完成冷氣裝設的小學，63間教室共裝設125台冷氣，目前皆已完成安裝並進行冷氣試運轉，全校超過1300名師生不再因酷暑難耐而影響學習成效，預計今年將完成共28所學校冷氣裝設，明年將完成46校所有冷氣裝設。

林智堅表示，為全市國中小裝設冷氣是許多家長非常期盼的政策，為了兼顧冷氣品質、省電節能與耐用保固，特別要求教育處提高補助金額，避免以最低標採購低價冷氣，造成日後故障頻率高且維修不易，鼓勵學校採用最有利標或評分及格最低標辦理採購。

舊社國小的冷氣採購就是採「評分及格最低標」辦理，要給學生高品質的冷氣設備，讓他們有最舒適的環境、學習更有效率。

目前已有16校完成招標、正在安裝冷氣，裝設冷氣品牌多數為大金、日立、Panasonic等優質品牌，擁有1級節能標章，透過及格最低標的優質廠商，將冷氣的管線動線也規畫非常整齊，透過完善的保固及維護保養後續服務，也大幅降低學生未來支付冷氣維修費的費用。

學生們則開心表示，終於不用上完體育課汗流浹背上課，上課也可以更加集中精神，中午還可以邊吹冷氣邊吃午餐，真是一大享受，午休也不再像過去熱到無法入睡，直呼「教室好舒服」。

教育處長黃錦能指出，冷氣收費也將採代收代付方式使用者付費，每學期收費上限為700元，其中200元為冷氣維護費，500元為電費，多數學校收費範圍落在450至550元區間，學期結束會結算使用額度，多繳納的將依規退還學生。

(中時 )