綠黨縣議員余筱菁誹謗國民黨縣議員上官秋燕，新竹地院月前判處罰金3萬元後，議會4月24日召開程序委員會討論焚化爐BOO案時，余與國民黨縣議員張益生發生衝突，張益生發現余事後在臉書張貼他的言論是斷章取義，6日到地檢署按鈴控告余涉嫌加重誹謗罪。

余筱菁在臉書張貼「程序委員會開會期間，張益生議員面對民眾的陳情回應：民眾有陳情的權利，我們有不面對他們的權利及圖利唯一一家投標廠商」等字句。

余筱菁並將張益生剛進會議室時，因陽光過於強烈，影響視線及議案審議，將窗簾拉上的照片，刻意放大凸顯並加註上述文字，與民眾陳抗的照片併列。貼文下方有「大部分新竹人都愛這種的，有什麼辦法呢？」「KMT支持者會醒嗎？」等網友的回應留言。

張益生指余筱菁對他的發言斷章取義，指摘他圖利廠商及阻饒民眾陳情，以不實事項讓民眾對他產生未克盡議員職責的負面評價，更對他問政努力程度及專業形象產生質疑或貶抑，對他未來參選或政治生涯亦可能有重大影響。

張益生指當日他與余筱菁同處同一會議室，且全程在場見聞，余卻刻意扭曲事實在臉書貼文發表不實言論，也明知張貼上述文字及圖畫，足以毀損他的名譽，主觀上具有加重誹謗的犯意，所以他必須採取司法手段，捍衛自己的清白。

(中時 )