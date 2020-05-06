高雄市長韓國瑜面臨罷免危機，罷免投票將在6月6日舉行。網路平台發起民調，截至今（6）日下午2點許，超過60%的人認為韓國瑜會被罷免，其中大部分的人居住地並非在高雄（南部地區）。

根據《Yahoo》民調，截至今日下午2點10分，對於韓國瑜會不會被罷免，61.1%認為會，27.4%認為不會，11.5%不知道／沒意見。

是否認同罷免韓國瑜，則有41.0%表示非常認同，11.5%還算認同，13.0%不太認同，23.6%完全不認同，10.9%不知道／沒意見。總計認同有52.5%，不認同為36.6%。

在市政表現上，35.9%認為韓國瑜表現非常好、還算可以，51.4%認為不太好、非常不好，12.7%不知道／沒意見。

根據民調資料顯示，投票的男性比例略高於女性，為56.6%及43.4%，年齡落在31～50歲居多。居住地的部分，北部（北北基／桃竹苗）49.5%、中部（中彰投）17.6%、南部（雲嘉南與高屏地區）28.3%、東部（宜花東）3.6%、離島（金門／澎湖／連江）1.0%。

根據週刊報導，藍營內部民調結果，高雄市民有約5成2的市民願意出門投票，讓藍營人士相當驚訝，但韓營對於是否回擊罷韓，內部意見不同，防守步調也因此混亂。

(中時電子報)