行政院長蘇貞昌前天宣布擴大紓困，無保工作者可領1萬元，當天即開放申請，但衛福部說今天起才可申請，引發民怨，政委龔明鑫昨親上火線致歉。對此，國民黨主席江啟臣下午在中常會上批評，今天正式開放申請，由於申請程序繁瑣，民眾與行政單位無所適從，感覺像是「萬元紓困之亂」。

江啟臣說，做好紓困與防疫，仍舊國民黨最重視的工作。2天前蘇貞昌院長公布無保工作者納入擴大紓困，再次證明國民黨率先提出的排富發現金政策仍是最符合民眾需求，立即有效的紓困手段。

話鋒一轉，江啟臣批評，然而，行政院急於搶功，在尚未與地方政府做好相關行政工作協調通知的狀況下，提早在申請前兩天公布，已經造成地方政府第一線公務人員以及申請國人嚴重困擾，最後政委也不得不道歉，「然而再多的道歉，也比不上讓民眾趕快得到紓困」。

江啟臣說，今天上午開放申請後，由於各項申請方式、門檻及舉證條件繁複，更讓申請民眾跟行政單位無所適從，再度讓民怨沸騰，感覺像是「萬元紓困之亂」。民眾申請踴躍，也令人擔憂群聚之間的問題，是否影響防疫工作？

江啟臣指出，因此，國民黨仍要慎重呼籲，要終結紓困亂象，就是排富普發現金。這件事情全世界早已在做，並不是像執政黨所說的那樣的困難。請民進黨放下政治歧見，聽聽人民聲音，放棄擠牙膏式的樂透補助。普發現金，讓民眾安心。

(中時 )