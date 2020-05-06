京華城5日下午16:30進行二樓內部施工作業時，因拆除包商作業不慎，在電銲切割過程中產生火星，引發周邊易燃物悶燒。京華城表示，因現場人員皆曾依規定參與消防講習，施工地區亦依照法規配置消防設備，16:35即完成火勢控制、消除火苗，消防隊抵達後僅剩餘煙。經確認，現場作業人員共計138位，全數平安。感謝路人通報及警消單位的即時趕達協助，很抱歉因濃煙造成附近居民與路過民眾恐慌。

京華城強調，為避免日後再次發生類似情況，火勢撲滅後，已要求拆除包商立即停工與檢視各項安全設施、清除易燃物，每日清查確認無易燃物後，安全無虞方可施工。現場仍將預留水車與人員，防止火勢再度復燃。

京華城5日因萬鎰營造施工拆除過程不慎，引發易燃物悶燒導致京華城火警，除造成週遭居民及路人恐慌，萬鎰營造特發佈公開聲明致歉。

萬鎰營造承諾，針對此次消防公安事件的責任或罰鍰，公司會全面負責，並配合主管單位及業主相關調查，亦將徹底檢討及改善施工管理品質，力求後續作業順利進行。

京華城指出，現場人員於第一時間立刻通報消防局，並同步以對講機聯繫、確認所有施工人員情況且緊急疏散至安全地區。火警發生後已要求萬鎰營造立即停工，並檢視各項安全設施及清除易燃物，爾後每日皆須清查易燃物及確認現場安全無虞後才可施工。另，未來所有工程皆會嚴格管控與規範承包廠商之施工作業，確保工安與消防安全。

(工商 )