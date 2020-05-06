民進黨主席卓榮泰（右二）6日在中常會前分送康乃馨給現場媒體與女性黨工，預祝全天下的媽媽母親節快樂。（張鎧乙攝）

台北市主委選舉互控，卓榮泰震怒：成立調查小組調查。本報資料照

台北市黨部主委選舉兩位候選人薛凌及王孝維互控賄選等並向黨中央檢舉；民進黨主席卓榮泰今震怒，既然動之以情說之以禮，無法遏止這樣檢舉行為，那就要訴之以法，等一下會建議常會成立調查小組，調查所有檢舉案件，因為任期有限，這調查小組限期在一個禮拜中完成調查，並向中常會提出報告，我們將視各種調查結果，做不同處分。

民進黨24日將舉行黨代表、主委選舉，卓榮泰說，一旦有選舉就一定有競爭，二週前他就在此呼籲、拜託所有黨員同志，黨需要團結、同志間情誼也要維持下去，未來在協助執政團隊過程中，更需要讓人民看到我們現在的團結跟1124團結是一致的，這樣才能更加強人民對我們的信任。

他說，遺憾的是，幾個地方黨部陸陸續續發生大大小小的紛爭，有的甚至到中央提出陳情，今天又有接到幾個各式各樣檢舉、發文也好，不過我們在接到陳情後，隔天就雙方、直接當事人進行了解，黨在一時間沒有司法調查權，他只能一開始動之以情、說之以禮，相望他們能就所檢舉的行為說明，當然可想而知，雙方都提出很多理由、說法，也都言之成理，所以希望就此不要在有被檢舉的事情發生。

卓說經過一個多禮拜，也請組織部密切注意各地選情變化及選風，今天還是有聽到這樣狀況，呼籲所有參選同志，尤其是一對一選舉，應該把自己優點強項告訴黨員同志，互相攻擊、不實攻擊，不可能得到黨員青睞，或是向黨中央叫陣，也不可能多得一票，大家還是要實實在在、正正當當不走旁門左道，走正道，才是致勝之道。

卓榮泰保釋，既然動之以情說之以禮，無法遏止這樣檢舉行為，那就要訴之以法，等一下我會建議常會成立調查小組，調查所有檢舉案件，讓檢舉案攤開來做公平評斷，因為任期有限，這調查小組限期在一個禮拜中完成調查，並向中常會提出報告，我們將視各種調查結果，做不同處分，希望這周調查小組認真調查，候選人堅持走正道，不走旁門左道，實實在在做事。

他說，這樣才能遏止檢舉之風，目前收到正式檢舉只有台北市這一件，嚴不嚴重要看被檢舉事情是否說明還有被檢舉的事情有多嚴重，黨有所有評議機制處理，不能拖，會拖過他的任期及24日。

(中時 )