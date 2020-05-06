IC載板暨印刷電路板（PCB）廠南電（8046）受惠高層數大尺寸網通載板需求續旺，2020年4月營收表現持穩高檔，與前4月營收同步年增逾25％，雙雙改寫近6年同期高點。法人看好南電第二季營收可望季增雙位數百分比，上半年獲利可望優於去年同期。

南電公布2020年4月自結合併營收29.37億元，雖較3月30.87億元減少4.85％，仍較去年同期23.39億元成長25.55％。累計1～4月合併營收108.54億元，較去年同期86.19億元成長25.93％，兩者皆創近6年同期高點。

南電先前表示，上半年電子產品銷售仍受傳統淡季影響，將持續提升技術能力及生產效率，推動產能去瓶頸及製程優化。由於高層數大尺寸網通載板需求續旺，預期上半年獲利可望優於去年同期，透過開源節流並進策略，目標今年每季本業均維持獲利。

投顧法人認為，南電中高階產能集中於台灣，受惠網通ABF載板需求續旺，預期第二季營收可望季增達雙位數百分比。今年3大產品線成長展望正向，看好全年營收可望繳出成長高個位數百分比、有機會上看雙位數，營運表現續揚可期。

(時報資訊)