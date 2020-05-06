銅箔基板廠—聯茂(6213)因業外損失及認列江西新廠折舊費用，第1季稅後盈餘為3.77億元，年減25.35%，單季每股盈餘為1.24元，受此影響，聯茂今天股價逆勢收跌，美系外資看好聯茂在5G及伺服器領域高端材料佈局，預計聯茂利潤率將自第2季開始恢復，維持「買進」評等，目標價176元。

聯茂第1季營運受到大陸新冠肺炎疫情延後開工、江西廠開始攤提折舊費用、認列匯兌損失6000萬元及員工認股費用4000萬元等負面因素影響，第1季獲利表現平平，聯茂第1季合併營收為56.18億元，營業毛利為10.58億元，單季合併毛利率為18.84%，年增0.48個百分點，稅後盈餘為3.77億元，年減25.35%，單季每股盈餘為1.24元。

儘管受到負面因素影響，第1季獲利表現平平，但大陸加速5G基礎建設，且大陸廠區營運恢復正常，聯茂營運自3月起展現強勁成長力道，受惠於5G基地台及伺服器訂單成長，聯茂4月合併營收再攀升至24.29億元，月增5.38%，年成長23.41%，再創單月歷史新高，累計前4月合併營收為80.47億元，年成長10.8%。

美系外資在最新報告中表示，隨著第2季5G基站和伺服器成長趨勢，對聯茂持正面看法，聯茂在5G和雲端高階材料方面表現出色，產品組合不斷升級，預估利潤率將自第2季開始恢復，由於第1季業績不佳，我們將2020年獲利預估調降4%，但將2021/2022的獲利預期分別上調2%，並維持「買進」評等，目標價176元。

(時報資訊)