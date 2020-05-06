面對新冠肺炎疫情對全球市場帶來的紛擾，電子零組件大廠群光（2385）今年第1季仍舊展現穩健的營運表現。今年二月中國工廠運作雖然受到疫情影響，但三月回復正常後隨即因為歐美企業Work from Home以及教育筆電的需求大增，鍵盤、影像模組以及電源產品紛紛接到筆電大廠急單，群光第一季營收達181.1億元，僅微幅年減5.6%，優於法人預期。

第一季毛利率達到15.5%，創近3年同期新高，比去年同期增加0.4個百分點。費用率在佣金以及員工分紅費用減少下，降至8.4%，因此營益率來到近13年同期新高，為7.1%，較去年第1季增加4.9個百分點，亦比2019年第四季高0.4個百分點。營業利益達12.9億元，年增205%，更是創同期新高，惟受到認列垂直整合子公司新鉅科(3630)之評價損失，業外損失達11.6億元，稅後淨利為0.4億元，每股稅後純益0.06元。

群光身為筆電鍵盤、影像模組與電源供應器全球市佔率三冠王，大幅受惠此次因疫情引發的筆電需求，群光4月份自結合併營收為88.91億元，繼三月份後，續創同期新高，月增達17%，年增為32%。累計今年1-4月自結合併營收為270.02億元，年增4.1%，持續改寫同期歷史新猷。

展望第2季，法人分析，筆電鍵盤、影像模組以及電源供應器訂單仍居高不下，群光產能仍將全速運轉，以滿足顧客需求，預估第2季營收可望季增三成以上，同時因商務機種筆電為主要出貨主力，高單價背光鍵盤出貨量增，產品組合改善將可帶動獲利率上揚，加上第二季業外損益干擾應可大幅收斂，可望持續推升群光本季獲利表現優於上季與去年同期。此外，群光布建的全球製造鏈，已成功由中國延伸至東南亞，泰國廠產能持續穩定增加中，自四月起已成為智慧家庭影像產品最主要產地，將可提供全球一線客戶更有彈性的製造服務，有效分散風險。

(時報資訊)