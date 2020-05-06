大華科大8月1日更名為敏實科技大學，為因應工業4.0的人才需求之發展，特別成立「智慧製造工程系」，並提供學生「入學即就業」及「畢業即全球就業」的人生規劃。

系主任于善淳指出，德國從2013年推動工業4.0至今，世界各國也都啟動屬於自己的國家級戰略，面對國際激烈競爭，我們必須讓學生完全接軌產業變革的腳步，學習前瞻的技術，創造自己未來「被需要」的價值；敏實集團在汽車零件製造有一流的產業核心技術，於2019年集團投資幾百億資金，興建「未來工廠」，躋身於全球新創的幾十間「燈塔工廠」之列。

工業4.0所需之「核心基礎人才」，這類人才大致以機械、電機、電子及IT人員為骨幹，主要依賴學校正規教育長期養成；這類人才培育相較一般人才，更具全面性與多樣性，因此，更需產學之緊密結合，敏實科大的智慧製造工程系將比他校更具優勢。

于主任說，該系導入人工智慧、機器人與視覺、物聯網、大數據應用等技術課程，並營造具有虛實整合概念的產業環境，讓學生在學習過程中掌握4.0的核心精神與實務技術，藉由「三加一」課程設計，培育具有未來視野、新一代AI製造的專業技術人才。此外，學生亦可考取進階專業證照，提升自己的專業競爭力。

該系大一到大三學生，寒暑假要到敏實集團海內外工廠參訪見習，真正「入學即就業」，大四實習產品設計優化、智慧製造技術、精實管理、物聯網應用等相關領域，以一對一帶教方式培育學生，並與汽車大廠簽約，「畢業即全球就業」。

(中時 )