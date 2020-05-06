自新冠肺炎(COVID-19)疫情爆發以來，手遊《Pokémon GO》持續改變遊戲玩法，在降低使用者外出頻率的條件下，持續為訓練家帶來有趣的遊戲體驗。其中一項策略就是，每周都會提供 1 寶可幣禮盒，內含必要道具。而本周禮盒內容也已公布，相當豐富，可把握時間兌換。

For 1 PokéCoin in the shop, you can get the following: Incense × 3, Poké Balls × 20, Razz Berries × 15, and Pinap Berries × 10. You can access the above bundle from now until Monday, May 11, 2020, at 1:00 p.m. PDT (GMT −7). pic.twitter.com/Ou2y0mLCRw — Pokémon GO (@PokemonGoApp) May 4, 2020

根據 Pokémon GO 官方 Twitter 公布，在台灣時間 5 月 12 日凌晨 1 點以前(太平洋PDT時區間 5 月 11 日晚上 10 點)，可以兌換本周的 1 寶可幣禮盒，內含 3 個薰香、20 顆精靈球、15 個蔓莓果與 10 個鳳梨果，都是抓寶必備道具。此外，繼先前推出「遠距離團體戰」功能後，App 內商店也特別在上周提供了 1 寶可夢幣可兌換 3 張遠距離團體戰入場券的禮盒。如果你不幸錯過兌換的時機也別傷心，本周還有 1 寶可幣兌換 1 張遠距離團體戰入場券的特別禮盒(商店內原本 1 張遠距離團體戰入場券需要 100 寶可幣)，可以把握時間進行兌換。

Here’s a quick look at which regions we’re celebrating each week of May.



Kanto: May 1–8

Johto: May 8–15

Hoenn: May 15–22

Sinnoh: May 22–29



Be a great #PokemonGOfriend by sharing this post with someone who needs a reminder. pic.twitter.com/z5KpQpXt7G — Pokémon GO (@PokemonGoApp) May 4, 2020

5 月份起《Pokémon GO》推出了全新的「世代大挑戰」限時課題，在「今天」(Today)標籤頁中，訓練家可以每一周挑戰抓取不同地區(世代)的寶可夢，完成限時挑戰將有機會捕捉稀有的寶可夢(例如 5/1-5/8 這一周的最終獎勵就是「超夢」)，玩家就算宅在家也有機會完成挑戰，千萬不要錯過。

(科技)