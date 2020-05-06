彰化縣政府設計申請簡化流程圖，讓民眾更清楚。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府設計申請簡化流程圖，讓民眾更清楚。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府設計申請簡化流程圖，讓民眾更清楚。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府設計申請簡化流程圖，讓民眾更清楚。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

對於無保弱勢勞工和農漁工作者，行政院拍板發給1萬元紓困金，直接透過鄉鎮市公所辦理，造成因申請作業繁雜、所得計算複雜，民眾和各公所的疑難一大堆，彰化縣長王惠美指示不要流於口水戰，「用最大的同理心來協助疏困」。縣府社會處一早即邀集26鄉鎮市公所，因應各類突發狀況，6日共同研商統一作業的流程及相關疑義的細節。

王惠美表示，要讓每個公所承辦同仁都瞭解辦理流程，讓民眾在疫情因素需求孔急下，用最快的速度協助疏困作業流程，社會處已與轄內各公所召開說明會，會議討論決議：

1. 即日起公所已陸續受理案件，並依中央規定辦理。

2. 會中各公所取得共識，請民眾提供相關佐證資料，如無法提供，需填報切結書。

3. 因初期申辦人數眾多，本處將由社工人力及派駐公所的國民年金服務員一併提供協助。

今日縣府與各鄉鎮市公所會議，最重要工作就是打通任督二脈、加速申辦流程。重點在怎樣協助民眾順利申請，社會處已經邀集26鄉鎮市公所來上過課，讓每個公所都了解辦理流程，也正在設計簡化版的EDM及懶人包，希望透過社群推播讓民眾申請時可以更一目了然。

(中時 )