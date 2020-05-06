萬泰科技公司的科技濾網安裝非常簡便。〔謝明俊攝〕

萬泰科技公司捐贈科技冷氣濾網，將安裝在全苗栗縣國中小學教室冷氣。〔謝明俊攝〕

萬泰科技公司董事長張銘烈〔右〕在陳超明〔左〕牽線下，捐贈科技冷氣濾網給苗栗縣政府。〔謝明俊攝〕

國民黨立委陳超明先前應鄉親要求推出布口罩內加「銅銀鈦抑菌濾紙」，供作防疫之用，生產抑菌濾紙的萬泰科技公司在陳超明的牽線下，6日捐出同材質的冷氣濾網800捲給苗栗縣政府，將安裝在全縣中小學4千8百台冷氣內，提供學生們乾淨的上課環境。

陳超明先前因受許多鄉親陳情買不到口罩，陳超明四處尋訪，最後在胞兄的引介下，得知桃園萬泰科技公司生產一種「銀銅鈦抑菌濾紙」可有效抑制病菌，經與萬泰科技公司董事長張銘烈聯繫取得濾紙，放在布口罩內襯，可有效替代醫療用口罩使用，獲得不少鄉親歡迎。

因應近日開始炎熱高溫，苗栗縣各國中、小開始啟用冷氣，來維持學生上課情緒。陳超明再度商請張銘烈協助提供同材質的抑菌冷氣濾網，隨獲得張銘烈首肯，首批捐出800捲銅銀鈦抗菌濾網，可提供給為縣內138所國中、小學校，共4,810部冷氣全部安裝。

張銘烈表示，萬泰公司長期以製造電線和奈米為主，現以高抗菌的銅銀鈦成功研發奈米科技抗菌濾網，將奈米科技與布料結合，廣泛運用於口罩、濾網製作，獨步全球。並且在實驗結果證實科技銅銀鈦產生靜電的抗菌力極強，並且這種濾網安裝簡便，能有效隔離病菌及病毒，正好符合現下防疫需求。

捐贈儀式6日上午在頭份市后庄國小舉行，由苗栗縣長徐耀昌代表受贈並回贈感謝獎牌。徐耀昌表示，疫情未見趨緩，儘管氣溫逐漸攀升，但考量學生健康，多數學校仍選擇開窗搭配風扇，減少冷氣使用以避免密閉空間上課。然而，現在各教室冷氣加裝科技抑菌濾網，學校空調設備猶如多加一層防護衣，讓校園防疫向上升級。

(中時 )